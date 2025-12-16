Перничанин изпревари гросмайстори от Петрич и Дупница за върха на коледния турнир в Сандански

Перничанинът Любомир Данов спечели коледния турнир по ускорен шахмат в Сандански и заслужи 400 лева от наградния фонд. 31-годишният майстор на спорта събра 6,5 точки в 7 кръга по швейцарска система и остави зад себе си гросмайсторите Кирил Георгиев (6,5 т.) от Петрич и Венцислав Инкьов (6 т.) от Дупница. Челната осмица допълниха екслидерът на политическа партия „Атака“ в Града на барикадите Методи Стойнев (6 т.), бившият състезател на домакините от „Давидов“ Стефан Симеонов (5 т.), столичанинът Симеон Стоичков (5 т.), бизнесменът от Якоруда Мустафа Абдула (5 т.) и някогашният ас на „Перун“ (Кресна) Сашо Николов (5 т.).

Л. Данов току-що е получил купата за първо място К. Георгиев, шефът на домакините от ШК „Давидов“ Ст. Давидов, кметът Ат. Стоянов и В. Инкьов Разложката надежда Н. Златков изненада с черните фигури в последния кръг Н. Тодоров и завърши 12-ти в генералното класиране



Най-добре при дамите се представи петричанката Тони Георгиева (4,5 т.), която е сестра на гм К. Георгиев, а сред ветераните топ 3 оформиха пернишкият треньор Първан Аспарухов (5 т.), състезателят на „Виктори Благоевград“ Борис Бабан (4,5 т.) и санданчанинът Димитър Чавдаров (4,5 т.). Николай Златков (5 т.) от Разлог пък спечели приза за №1 при децата до 12 г. В проявата се включиха 90 човека от България, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Украйна и Германия.

ИВАН ДИМИТРОВ