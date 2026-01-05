Перничанин и синовете му близнаци задържани за побой и скандал

21-годишен перничанин е задържан за побой в новогодишната нощ. Инцидентът е станал в центъра на областния град около 2:20 ч. на 1 януари. Две празнуващи групи първоначално се скарали, а впоследствие се сбили. Пострадал е 39-годишен мъж, който бил ударен с юмрук в областта на главата. По-късно е установено, че му е причинена лека телесна повреда. Като извършители на деянието са установени и задържани двама братя близнаци на 21 години. При опит да потуши скандала е пострадала служителка на ОДМВР, която била ударена в областта на лицето. Двамата братя са задържани за срок до 24 часа с полицейска мярка.

49-годишният им баща пристигнал в сградата на Първо РУ и вдигнал скандал във връзка със задържането на синовете му. Разяреният родител повредил метален капак на вратата на помещението за задържане, поради което му е наложена 24-часова полицейска мярка и срещу него е образувано бързо производство за унищожаване и повреждане. След проведените процесуално-следствени действия под ръководството на прокуратурата единият от двамата близнаци е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Работата по случая продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА