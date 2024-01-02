Перничанин и столичанин спипани да шофират надрусани 

19-годишен е задържан за управление на автомобил след употреба на алкохол. На 31 декември около обяд на ул. „Батак“ в Перник бил проверен лек автомобил „БМВ“, управляван от 19-годишен перничанин. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за канабис. Младежът бил задържан за срок до 24 ч. с полицейска заповед и е образувано бързо производство.

Четири часа преди настъпване на Новата година, на автомагистрала „Струма“ бил проверен лек автомобил „Санг“, управляван от 27-годишен от гр. София. Тъстът му с техническо средство отчел положителен резултат за бензодиазепин. Мъжът дал кръвна проба за химичен анализ, а автомобилът му е иззет. Бил е задържан за до 24 ч. с полицейска заповед и работата по случая продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

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