Перничанин подал сигнал в полицията, че брат му е нарушил съдебна заповед

Бързо производство за нарушаване на съдебна заповед е образувано от служители на Първо РУ. Полицаите реагирали по сигнал на перничанин, че 59-годишният му брат не изпълнява заповед за незабавна защита, издадена от Районен съд – Перник в негова полза. Нарушителят е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка и е уведомена Районната прокуратура в областния град. По-късно 59-годишният мъж е поискал лекарска помощ и е настанен в пернишката болница под наблюдение. Работата по случая продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА