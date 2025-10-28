Топ теми

Перничанин подал сигнал в полицията, че брат му е нарушил съдебна заповед

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 340 )

Бързо производство за нарушаване на съдебна заповед е образувано от служители на Първо РУ. Полицаите реагирали по сигнал на перничанин, че 59-годишният му брат не изпълнява заповед за незабавна защита, издадена от Районен съд – Перник в негова полза. Нарушителят е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка и е уведомена Районната прокуратура в областния град. По-късно 59-годишният мъж е поискал лекарска помощ и е настанен в пернишката болница под наблюдение. Работата по случая продължава.

     КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *