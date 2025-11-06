Перничанин пострада при катастрофа с мотопед в Хаджидимово

На 05.11.2025 г. около 18:33 часа в РУ-Гоце Делчев е получен сигнал от ФСМП-Гоце Делчев за постъпил за оказване на медицинска помощ мъж, който е пострадал при ПТП. От пристигналите на място полицейски служители е установено, че пострадалият е 38-годишен мъж от гр. Перник, който около 17:20 часа на същата дата, управлявайки електрически мотопед „Сирон“ в местността „Нишенлий“, землище на гр. Хаджидимово е паднал от него. Мъжът е настанен за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев с контузия на главата и раменната става. Направената му проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна.