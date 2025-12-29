Топ теми

Перничанин пострада тежко при падане от орех

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 333 )

Перничанин на 66 години пострада тежко след падана от орех. Инцидентът е станал днес докато  почиствал двора си и се качил в дървото, за да премахне сухи клони. Той обаче паднал от около 4 метра височина.

 „Човекът е докаран в болницата в съзнание и контактен, но не е помнил какво се е случило. Веднага му е направен скенер. При изследването е установено, че има черепно-мозъчна травма и травма на лумбални прешлени“, уточниха от МБАЛ „Рахила Анеглова“. Мъжът е настанен за лечение в болницата.

   КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *