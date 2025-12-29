Перничанин пострада тежко при падане от орех

Перничанин на 66 години пострада тежко след падана от орех. Инцидентът е станал днес докато почиствал двора си и се качил в дървото, за да премахне сухи клони. Той обаче паднал от около 4 метра височина.

„Човекът е докаран в болницата в съзнание и контактен, но не е помнил какво се е случило. Веднага му е направен скенер. При изследването е установено, че има черепно-мозъчна травма и травма на лумбални прешлени“, уточниха от МБАЛ „Рахила Анеглова“. Мъжът е настанен за лечение в болницата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА