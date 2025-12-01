Перничанин, потрошил две коли, отива на съд, 59-годишен ще отговаря за нарушена ограничителна заповед

21-годишен перничанин ще отговаря пред закона за хулигански действия. На 9 юли тази година, в центъра на гр. Перник, възникнал скандал между няколко лица, при който са нанесени материални щети на два леки автомобила – „Фолксваген“ и „Мерцедес“. На единия е счупено предното панорамно стъкло, а на другия – задното. След проведено разследване е привлечен като обвиняем 21-годишен мъж. Работата продължава съвместно с прокуратурата.

59-годишен мъж е предаден на съд за нарушаване на съдебна заповед. Инцидентът е станал на 22 юли тази година. Мъжът е нарушил заповед за незабавна защита, издадена в полза на неговия 49-годишен брат. Пристигналите на място полицаи са го арестували. В рамките на разследването са събрани достатъчно доказателства и мъжът е привлечен като обвиняем по чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс. Наложена му е мярка за неотклонение „парична гаранция“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА