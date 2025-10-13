Топ теми

Перничанин спипан да шофира след употреба на кокаин

Дата:
от: Крими
53-годишен перничанин е задържан за шофиране на автомобил след употреба на наркотични вещества.  Около 10 минути след полунощ на 13 октомври в района на пернишкото с. Драгичево бил проверен лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 53-годишен жител на областния град. При изпробването му с техническо средство бил отчетен положителен резултат за кокаин. Отказал кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. по Закона за МВР. Колата не е негова собственост и не е иззета.

   КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

