Перничанин управлява кола дрогиран, отива на съд

Перничанин на 20 години ще бъде съден за управление на автомобил под въздействието на наркотични вещества. На 23 януари тази година в центъра на гр. Перник бил проверен лек автомобил „Сеат“, управляван от 20-годишен жител на областния град. При изпробването му с техническо средство бил отчетен положителен резултат за канабис. Младежът дал кръвна проба за химичен анализ, който потвърдил резултатите от бързият тест на място. Привлечен е като обвиняем по чл. 343 „б“, ал. 3 от Наказателния кодекс и работата продължава съвместно с прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






