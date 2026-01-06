Перничани сигнализират за опасна заледена улица в кв. „Бела вода”, превърнала се в пързалка

Жители на Перник сигнализират за сериозен проблем с безопасността на ул. „Клокотница“ в кв. „Бела вода“, която се е превърнала в истинска ледена пързалка.

Милена Борисова даде гласност на случая чрез публикация във Facebook на 4 януари, като сподели и снимки, показващи заледения участък, пише glasnews.bg.

„Улицата е непроходима. Истински ужас изживях, когато колата ми се завъртя и детето ми беше с мен! Това е от години и никой не предприема нищо!“, пише Борисова, като апелира за намеса от страна на община Перник.

Под публикацията се включиха и други жители на Перник, които посочват, че проблемът вероятно идва от частни имоти на улицата. Според Елеонор Стефанова „мръсната вода от къщата на острия завой се излива на улицата, тръбата се вижда – намира се на ъгъла, в дупка на оградата им“.

Галина Петрова добавя, че няколко собственици на имоти „си изливат помийните ями на улицата“, което прави участъка опасен за преминаващите: „В петък сметосъбиращият камион не можа да изкачи ул. „Клокотница“ въобще и беше на косъм да се повлече надолу под моста. Аз също едва се спуснах с колата си, а пеша е почти невъзможно. Хора, това е животозастрашаващо вече. Предлагам да се направи подписка, за да се вземат адекватни мерки. Зимата ще се изпребием, а лятото зарази се разнасят от канална вода по улицата“.

Жителите посочват, че подобна ситуация се наблюдава и в други квартали на Перник. „В кв. „Караманица“ е същото – лед по целия път“, пише Райка Миланова. „Заледената улица не е просто неудобство – тя е заплаха за живота на хората, за малки и големи, и показва как всяка забавена реакция или пренебрегнат проблем може да се превърне в опасност”, казват перничани.