Перничани с второ място на рали в Румъния

Българските екипажи, участници в състезанието „Трансилвания Класик 2025”, се представиха отлично. Надпреварата в румънския град Сибиу бе спечелена от тандема Георги Андонов/Йорданка Андонова. Пернишките представители Владимир Димитров/Милка Гюрова с „Пежо 205 Рали” от 1987 г. завършиха на второ място в своя клас „Хисторик“. В клас „G“ Камен Михайлов/Стоян Радев с „Алфа Ромео” заеха третата позиция, а четвърти финишираха Пламен Атанасов/Катя Лукова.

Следващото предизвикателство пред перничани е култовото хисторик-рали „Акрополис“ от 4 до 8 септември в Гърция.

Пернишкият екипаж на подиума в Сибиу /вляво / и до своя автомобил от 1987 г.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






