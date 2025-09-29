Перничанка разплака журито на „България търси талант“

Фанка Борисова от Защитено жилище за хора с увреждания в Перник разплака журито в „България търси талант“. Тя нарисува на голямата сцена образ на жена с подръчни материали, за да покаже, че и хората като нея имат таланти.

46-годишната жена е израснала по социални домове и до момента т е открила 5 самостоятелни изложби. Рисува с подръчни материали и упорито следва своята мечта – да покаже таланта си в изложби. Изобразява предимно женски образи, защото ѝ липсвала майчината любов.

Фанка дойде на сцената на шоуто придружена от сваята приятелка Валентина Методиева. „Тя е жената, заради която започнах да виждам цветно и да рисувам с цветове“, сподели самоуката художничка.

Произведението ѝ предизвика сълзи в очите на Николаос Цитиридис, който не успя да се овладее и се разплака. Едва сдържаше емоциите си и Екатерина Евро.

„Фанка, ти си смисълът на тази сцена. Ти си страхотен талант. Самороден талант. Въпреки трудностите през които си минала си намерила смелост да се покажеш пред цяла България и пред нас. Ти си един от най-смелите хора, които съм виждал“, каза Цитиридис.

„Фани пожелавам ти да вземеш парите и да ги дариш на домовете, в който си била“, заяви Юлиян Вергов.

Фанка получи 4 „да“ от журито и продължава в следващия етап на шоуто.

„Ако спечеля, ще дам парите на Защитеното жилище, защото знам какво липсва там“, каза талантливата перничанка.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





