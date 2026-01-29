Пернишката полиция събира оферти за предоставяне услуга „Пътна помощ“

ОДМВР – Перник събира оферти за предоставяне на услуга „Пътна помощ“ за нуждите на отдел „Разследване“ и други структури на дирекцията. Услугата ще се предоставя при необходимост от репатриране на моторни превозни средства и/или прикачени към тях устройства, претърпели пътнотранспортно произшествие или злоумишлени действия, довели до невъзможност за движение, както и на превозни средства, иззети като веществени доказателства по наказателни производства или при служебна необходимост. Офертите за участие се подават до 17:30 ч. на 10.02.2026 г. в деловодството на ОДМВР – Перник, гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1, или на електронна поща: [email protected]. С избрания участник ще бъде сключен договор за срок от 12 месеца. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 24е, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА