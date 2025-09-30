Пернишка певица пее на концерта пред „Александър Невски“

Пернишката певица Натали Петкова ще е сред изпълнителите, които ще се качат на сцената на концерта пред „Александър Невски“ по повод посрещането на българските волейболисти в 17 ч.Тя е една от младите таланти на града, зад гърба си вече има няколко авторски песни, последната от които излезе буквално преди дни. Песента е със заглавие „Върни ми любовта“ и част от кадрите са заснети на брега на морето. В клипа на песента компания на пернишкото момиче й прави нейния съпруг DJ 89 Ангел Петков . Двамата си каза „Да“ в края на месец юли тази година.

През септември Натали взе участие и в 41-вите Празници на изкуствата Аполония в Созопол.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






