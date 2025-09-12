Пернишките огнеборци честваха професионалния си празник

Пернишките огнеборци отбелязаха тържествено професионалния си празник, като в двора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ бе отслужен водосвет за здраве и закрила. В рамките на церемонията бяха връчени наградите на заслужили огнеборци, проявили се с храброст и отговорност при изпълнение на своя дълг.

Със заповед на директора на главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати, с благодарност и парична награда беше награден старши инспектор Кирил Назърски – началник участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Земен. С писмена похвала бяха отличени служители за съществен принос в изпълнение на служебните си задължения.



Директорът на РД „ПБЗН“ комисар Борис Борисов пред личния състав сподели, че латото на 2025 г. е било тежко с тежки пожари, пожарът в Трън е бил един от тежките случаи, с които са се справили служителите от цялата област.

Комисар Борисов даде висока оценка на пожарникарите, отзовали се на терен, въпреки че работят с намален човешки ресурс в тежката обстановкапри пожарите в Трънско в края на месец юли. Той съобщи, че е приключил последният конкурс за назначаването на 12 нови служители.

Гост на тържеството беу областният управител Людмил Веселинов. В приветствието към тях той заяви: „Благодаря ви за всекидневния труд и за готовността винаги да откликвате, когато животът и сигурността на хората са в опасност. Вие сте опора на обществото ни и заслужавате уважението на всички.“

В знак на почит към паметта на загиналите при изпълнение на служебния си дълг, бяха поднесени венци и цветя пред паметната плоча на старшина Никола Миков Тодоров.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





