Пернишките социалисти искат извънреден конгрес и оставка на ръководството на БСП

Областният съвет на БСП в Перник  е провел  в четвъртък заседание, научи „Струма“, на което е избрал  за председател  Иван Димитров на мястото на досегашния Кирил Леонов, който бе назначен в Комисията по досиетата. Леонов според Устава на партията може да остане редови член, но няма право на ръководна длъжност в нея.

При гласуването всички 15 присъстващи на заседанието единодушно са подкрепили  Иван Димитров, дългогодишен член  на БСП и член на областното ръководство.

На заседанието  е приета деклараци,, в която  се иска оставката на председателя на Националния съвет на БСП, Изпълнителното бюро и на Националния съвет. В документа се настоява още за  свикване на Конгрес за избор на ново ръководство като до провеждането му БСП се ръководи от председателстващ.

Декларацията е приета с 8 гласа  „за“, а 7 са се въздържали.

   КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

