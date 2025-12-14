Пернишките социалисти искат извънреден конгрес и оставка на ръководството на БСП

Областният съвет на БСП в Перник е провел в четвъртък заседание, научи „Струма“, на което е избрал за председател Иван Димитров на мястото на досегашния Кирил Леонов, който бе назначен в Комисията по досиетата. Леонов според Устава на партията може да остане редови член, но няма право на ръководна длъжност в нея.

При гласуването всички 15 присъстващи на заседанието единодушно са подкрепили Иван Димитров, дългогодишен член на БСП и член на областното ръководство.

На заседанието е приета деклараци,, в която се иска оставката на председателя на Националния съвет на БСП, Изпълнителното бюро и на Националния съвет. В документа се настоява още за свикване на Конгрес за избор на ново ръководство като до провеждането му БСП се ръководи от председателстващ.

Декларацията е приета с 8 гласа „за“, а 7 са се въздържали.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА