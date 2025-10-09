Пернишки адвокат алармира: Налице е ситуация, която застрашава здравето на гражданите

За съхранение на сяра в Перник алармира адвокат Петър Петров от областния град.

Той използва социалната мрежа, за да алармира за сериозна опасност, която „тлее“ в Перник и застрашава здравето на хората.

„За пореден път ще трябва да изнеса информация „от кухнята“, засягаща родния ми град – Перник. Роден съм тук и не ми е безразлично какво се случва.

Налице е ситуация, която застрашава здравето на гражданите. При цялото ми уважение към Община Перник, но в момента тя неправилно абдикира от проблем, който поставя в непосредствена опасност живота и здравето на перничани – съхраняване на сяра и живак на територията на града.

За радост, към момента реална заплаха не съществува, но е въпрос на време, ако не се предприемат необходимите действия и не се вземат необходимите решения.

Готов съм да се откажа от адвокатския си хонорар, ако проблемът се реши доброволно, но в случая общината се опитва незаконосъобразно да се освободи от отговорност, която по закон ѝ принадлежи.

Ако Община Перник не се вразуми и не предприеме необходимите действия, ще бъда принуден да я осъдя за пореден път – не от желание за конфронтация, а в името на хората и справедливостта.“

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА