Пернишки магистрат се удави в Царево

Съдията от Пернишкия окръжен съд Виктор Георгиев се е удавил днес следобяд на Попския плаж в Царево. За трагедията съобщава Флагман. БГ. Магистратът, който оглавяваше съда в Перник през 2018 година, а доскоро бе и негов зам.председател е пренебрегнал всички сигнализации и влязъл на своя глава в бурното море. Моментално е бил завлечен от вълните.

Туристи все пак са се опитали да му помогнат, но безуспешно. Попският плаж е неохраняем и стана известен със снимането на реалити формата „Игри на волята“ 2023. Какво е накарало магистрата да се втурне в морето остава загадка?

Тялото му бе изхвърлено на брега около 18:00 часа днес. Той е бил само по шорти и с голям кръст на врата, вероятно от бяло злато или сребро. Тялото на магистрата е откарано в Отделение Съдебна медицина към УМБАЛ-Бургас.

59-годишния съдия Виктор Георгиев живееше в пернишкото село Дивотино.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






