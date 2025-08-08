Пернишки полицаи за часове откриха изчезнал мъж

Поредната успешна издирвателна акция на служители от Второ РУ. Сигнал за изчезнал 46-годишен перничанин бил подаден в петък около 10 ч. на тел. 112. По данни на близките му, мъжът напуснал дома си на 05 август, но до сутринта отговарял на телефона и с него последователно се свързали приятели и близки. В разговорите твърдял, че няма намерение да се прибере, без да обяснява какво точно е намислил. От 08,00 ч. тази сутрин телефонът му давал свободно, което притеснило семейството му и се свързали с полицията. Незабавно във Второ РУ бил създаден ЩАБ и предприети незабавни опертивно-издирвателни действия. В работата освен всички служители от районното управление се включили Аварийно-спасителния отряд при Община – Перник и служебно полицейско куче. Мъжът живеел в пернишкия кв. „Изток“ и претърсването на района започнало от там. Били проведени множество разговори с близки и приятели и прегледани камери за видеонаблюдение в целия квартал. Постепенно периметърът бил разширен посока с. Драгичево и близките населени места. Около 14, 15 ч. мъжът бил намерен в горичката над стадион „Металург“ във видимо неадекватно състояние. Незабавно на място пристигнал медицински екип, който го транспортирал в спешния център и стабилизирал състоянието му. След това бил предаден на близките му, който изказали огромна благодарност към органите на реда и лекарите.

