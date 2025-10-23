Пернишки полицаи разследват опит за палеж

Опит за палеж разследват служители от Първо РУ. На 23 октомври около 2, 20 ч. бил подаден сигнал от 44-годишен перничанин за опит за палеж на търговски обект в пернишкия кв. „Куциян“. По негови данни неизвестно лице облечено с черни дрехи направило опит да запали локала, като хвърлило бутилка със запалителна течност. Собственикът и негови приятели били наблизо и предотвратили инцидента. Извършен е оглед на местопроизшествието и са предприети всички действия за установяване на извършителя и причините за случилото се. Образувано е бързо производство и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА