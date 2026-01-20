Пернишки полицаи спипаха зад волана младеж без свидетелство за управление и почерпен шофьор

Служители на Второ РУ Перник са установили 18-годишен младеж зад волана на лек автомобил „Дачия“. Водачът е от село Дряново, област Хасково, и е строителен работник, извършващ ремонтни дейности в Перник. При проверката е установено, че той е без свидетелство за управление на МПС, а автомобилът е без валиден технически преглед. Регистрационните табели са свалени и е издадена заповед за прилагане на принудителна административна мярка.

По-късно автопатрул на Второ РУ е спрял и друг водач, при който е установена концентрация на алкохол от 0,80 промила в издишания въздух. Съставен му е акт за административно нарушение, като предстои издаване на наказателно постановление.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА