Пернишки треньор класира юношески волейболен тим от собствената си академия в Чикаго на 4-то място сред 300 конкуренти в щата Илинойс

Българска волейболна академия „Лъвове“ в Чикаго, чийто основател и треньор е перничанинът Симеон Младенов, изпрати успешен сезон. Най-голям прогрес регистрира юношеският отбор на клуба, който се класира на четвърто място в конкуренцията на около 300 състава в щата Илинойс. С. Младенов живее от 10 г. в САЩ, възпитаник е на школата на „Миньор“ (Пк), където има титли в първенствата на подрастващите и при мъжете. Той е категоричен, че „Лъвове“ са един от най-малките клубове, с най-малките зали и пространства за тренировка, но са показали воля и отборен дух да се преборят с големите школи с традиции в колективния спорт зад океана.

С. Младенов с най-успешния тим на „Лъвове“ за изминалия сезон



„Графикът на децата е много натоварен. Трябва да ходят в американските училища, да присъстват на заниманията в българското училище, всеки има и допълнителни извънкласни ангажименти. За тренировките по волейбол пътуват поне по час и половина в едната посока. Въпреки това влизат в залата с желание и не се оплакват, непреклонната им воля донесе успеха през изминалия сезон. Изиграха близо 56 мача в над 25 турнирни дни. Класирането на четвърто място е в Оупън дивизията, където се състезават най-добрите тимове“, заяви С. Младенов. „Нашата школа е на самоиздръжка. Винаги можем да се обърнем към консулите, които са готови да окажат съдействие, но запазването на автентичността и свободата са от първостепенно значение“, допълни пернишкият специалист.

БВА обучава формации в мъжкия (сн. 2) и женския (сн. 3) профил



Боян Петев и Стоян Славов са съмишлениците, с които създава БВА „Лъвове“ (Чикаго). „Петев бързо навлезе в работата с децата. Характерното за него е внедряването на технологиите и иновативните методи на тренировки. Славов е човекът, който канализира административната дейност на клуба. Грижи се ограничените средства, постъпващи от символичните такси, да бъдат изразходвани разумно. Не разполагаме с голям бюджет, а трябва да мислим за пътуванията и участията, както и за екипировката на децата“, уточни С. Младенов. Той си припомни времето, когато се е зародила идеята да бъде създадена волейболната школа. „Преди близо 5 години, по време на Ковид-19, по моя инициатива, заедно с приятели, с които ни събра волейболът, основахме клуба. Имахме желанието да работим с българската общност, предимно с децата, за да бъдат ангажирани и да не губят корените си. Заниманията водим в най-голямото българско училище в Чикаго – „Малката България“. Разговарях с управата на учебното заведение и се срещнах с децата. Направи ми впечатление, че подрастващите имат голямо желание да бъдат част от една общност, с обща цел, както и да спортуват. В българското училище занимания водим два пъти в седмицата. Там са застъпени както учебната програма, която е одобрена от Министерството на образованието, така и много допълнителни клубове и работилници свързани с родните традиции и обичаи. В началото започнах занятията по волейбол с малко деца – момчета и момичета. С всяка следваща тренировка желаещите да се включат се увеличаваха. Тогава дойде и необходимостта да ги разделя по пол и възраст, за да се обособят завършени отбори в различните сегменти. На този етап в школата се състезават над 80 момчета и момичета, които са с български корен. В началото на тренировките винаги разговаряме на различни обединителни теми, слушаме българска музика. Често им разказвам за важни исторически дати и личности, за да запазя у тях българския дух. Успяхме да създадем уникално ядро от родители и деца. За мен това е много важно и им благодаря, че ни повярваха“, завърши С. Младенов.

ИВАН ДИМИТРОВ





