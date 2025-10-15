Перфектен и безвреден маникюр у дома

Отскоро в Европейския съюз влезе в сила забрана за една съставка, която дълго време се използваше в производството на гел лакове. Става дума за веществото trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, известно като TPO. То служи като фотоинициатор, който помага на гела да се втвърди под UV или LED лампи. Европейската комисия го класифицира като вещество, което може да бъде канцерогенно, мутагенно или токсично за репродуктивната система, поради което от първи септември 2025 г. е напълно забранено използването му в козметични продукти на територията на Европейския съюз.



Тази промяна безспорно провокира много дами да започнат да си правят маникюр у дома, защото ни напомня колко е необходимо да обръщаме внимание на състава на продуктите, които нанасяме върху ноктите и кожата си. Когато избираме лак или гел лак, е важно да прочетем етикета и да се уверим, че в състава не фигурира TPO.

Когато се подготвяме за маникюр у дома, трябва да започнем с добрата хигиена – инструментите трябва да бъдат добре дезинфекцирани. Отстранява се старият лак или гел по ноктите, почистват се и се обезмасляват. Кожичките могат да се накиснат в топла вода с малко зехтин или мед, за да омекнат, след което внимателно се избутват назад с дървена пръчица. След това ноктите се оформят с пила в желаната форма.



Когато започнем да лакираме, е важно да работим на тънки слоеве. Първо се поставя базов слой, който защитава нокътната плочка. След това се нанася цветният лак на два или три тънки слоя, като всеки от тях трябва да бъде добре изсушен или втвърден според инструкциите на производителя. Маникюрът се завършва със защитен топслой, който придава блясък и предпазва от отчупване. След маникюра е добре да подхранваме кожичките и нокътя с масла като рициново, кокосово или жожоба. Всеки ден можем да капем по една капка върху кожичките и да я втриваме с лек масаж.