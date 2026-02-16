Перфектната домашна италианска пица

Необходими продукти
- За тестото
- брашно – 400 г
- суха мая – 7 г
- вода – 250 мл
- зехтин – 2 с.л.
- сол – 1 ч.л.
- захар – 1 ч.л.
- За плънката
- доматен сос – 150 г
- моцарела – 200 г
- пармезан – 40 г
- гъби – 200 г
- домати – 2 бр.
- черни маслини – 80 г
- червен лук – 1/2 бр. (по желание)
- риган или босилек – 1 ч.л.
- зехтин – 1 с.л.
Начин на приготвяне
В купа се изсипва хладката вода, добавят се захарта и сухата мая и се разбърква. Оставя се за около 5-10 минути, докато маята се активира и започне да образува лека пяна.
В голяма купа се изсипва брашното и се прави кладенче в средата. Добавят се солта, зехтинът и активираната мая. Замесва се меко тесто, което се меси около 8-10 минути, докато стане гладко и еластично.
Тестото се оформя на топка, намазва се леко със зехтин, покрива се с кърпа и се оставя на топло място за около 1 час, докато удвои обема си.
Фурната се загрява предварително на 220°C.
Втасалото тесто се премесва леко и се разточва на тънка кора. Поставя се в тава, покрита с хартия за печене.
Основата се намазва с доматения сос. Отгоре се разпределя половината от моцарелата.
Добавят се нарязаните гъби, резените домати, маслините и по желание тънко нарязаният червен лук. Поръсва се с останалата моцарела, риган и малко зехтин.
Пицата се пече в добре загрята фурна около 12-15 минути, докато краищата станат златисти, а сиренето се разтопи и леко запече.
След изваждане се поръсва с настърган пармезан и пресен босилек./recepti.gotvach.bg