Перфектната домашна италианска пица

Необходими продукти

За тестото

брашно – 400 г

– 400 г суха мая – 7 г

– 7 г вода – 250 мл

– 250 мл зехтин – 2 с.л.

– 2 с.л. сол – 1 ч.л.

– 1 ч.л. захар – 1 ч.л.

– 1 ч.л. За плънката

доматен сос – 150 г

– 150 г моцарела – 200 г

– 200 г пармезан – 40 г

– 40 г гъби – 200 г

– 200 г домати – 2 бр.

– 2 бр. черни маслини – 80 г

– 80 г червен лук – 1/2 бр. (по желание)

– 1/2 бр. (по желание) риган или босилек – 1 ч.л.

– 1 ч.л. зехтин – 1 с.л.

Начин на приготвяне

В купа се изсипва хладката вода, добавят се захарта и сухата мая и се разбърква. Оставя се за около 5-10 минути, докато маята се активира и започне да образува лека пяна.

В голяма купа се изсипва брашното и се прави кладенче в средата. Добавят се солта, зехтинът и активираната мая. Замесва се меко тесто, което се меси около 8-10 минути, докато стане гладко и еластично.

Тестото се оформя на топка, намазва се леко със зехтин, покрива се с кърпа и се оставя на топло място за около 1 час, докато удвои обема си.

Фурната се загрява предварително на 220°C.

Втасалото тесто се премесва леко и се разточва на тънка кора. Поставя се в тава, покрита с хартия за печене.

Основата се намазва с доматения сос. Отгоре се разпределя половината от моцарелата.

Добавят се нарязаните гъби, резените домати, маслините и по желание тънко нарязаният червен лук. Поръсва се с останалата моцарела, риган и малко зехтин.

Пицата се пече в добре загрята фурна около 12-15 минути, докато краищата станат златисти, а сиренето се разтопи и леко запече.

След изваждане се поръсва с настърган пармезан и пресен босилек.




