Перфектното печено пиле: как да го постигнем в 6 лесни стъпки

Печеното пиле е едно от най-лесните и вкусни ястия, които можем да приготвим у дома. С правилната техника ще получим златиста хрупкава кожа и сочно ароматно месо, при това без особени усилия.

Има обаче няколко прости правила, които да спазим, за да се сдобием с такъв резултат. Ето шестте стъпки, които да спазим.

Кожата трябва да е суха

Водата има сравнително ниска точка на кипене (100°C) и изисква значителна енергия, за да изпари. Ако поставим пилето мокро във фурната, ще губим ценно време само за изпаряване на повърхностната влага, докато забавяме процесите по зачервяване и препичане на кожичката. Като подсушим птицата с кухненска хартия, съкращаваме това време и получаваме по-златисто пиле накрая.

И намазана с олио

Има няколко причини да намажем пилето с олио. Първо, след като сме изсушили кожата, солта ще залепва по-трудно. Тънкият слой мазнина помага солта да се задържи. Освен това олиото помага за преноса на топлина от фурната към кожата, създавайки микросреда за пържене.

Трябва да посолим отвсякъде

Ако посолим птицата правилно, наистина не е нужно да добавяме нищо друго. Допълнителните подправки могат да направят ястието по-интересно, но само солта е достатъчна за постигане на вкусен резултат. Ако подправим пилето отвътре и отвън с достатъчно сол, сме направили най-важното за вкуса.

Ключово правило: студена фурна

За разлика от обичайната практика да загреем фурната, пилето е добре да сложим в студена фурна и да ги оставим да се загреят едновременно. Печелим няколко неща: не чакаме фурната да загрява и даваме допълнително време за пълно извличане на влагата на кожата при по-ниска температура, което само помага тя да стане по-хрупкава. Освен това имитираме техниката на обратното запичане, при която печенето започва при по-ниска температура за по-нежно и равномерно готвене, след което завършва при по-висока температура.

Високата температура после е задължителна

Добре е да сложим пилето в студена фурна, но искаме то да прекара по-голямата част от времето на висока температура, около 220°C. При по-ниска температура рискуваме бледа и мека кожичка. Ако удължим времето на печене заради кожата пък, можем да прекалим с месото.

Използваме термометър

Получаването на безупречно пиле изисква да го извадим от фурната в точния момент, а най-добрият начин да проверим това е с термометър. Можем безопасно да сготвим пилето на около 65°C вътрешна температура, стига цялото месо да остане над тази температура поне няколко минути. Когато достигне 65°C в най-студената си част, пилето има достатъчно задържана топлина, за да поддържа тази температура и дори да я покачва, преди да започне да се охлажда. Това ни гарантира по-сочно и нежно месо без риск от салмонела, пишат Serious Eats.