Песента „Божи дар“, изпълнена от санданчанката Александра Макенджиева, е големият победител на фестивала „Пирин фолк – Сандански 2025”, кметът Ат. Стоянов й връчи наградата „Св. Врач”  

Песента „Божи дар“ в изпълнение на санданчанката Александра Макенджиева, по музика и аранжимент на Светослав Лобошки и текст на Христина Димова, е победител в конкурса за авторска македонска песен. Песента бе класирана на първо място в конкурса за авторска песен от авторитетното жури с председател проф.д.н. Венцислав Димов в конкуренция с още 15 песни. Съни, както я наричат санданчани, спечели наградата „Свети Врач“, която се присъжда от кмета на община Сандански.

Песента „Момина хубост“ в изпълнение на Евелина Александрова, по аранжимент на Стоян Джамбазов-Джемби, текст и музика Никола Ваклинов, бе първа подгласничка в конкурса. Втората награда бе на Радио Благоевград. Престижната награда на зрителите на Летния театър бе присъдена на Лилия Стоянова за песента „Жива вода“ по музика и аранжимент на Светослав Лобошки, текст на Дешка Петрова. На почетното трето място фестивалното жури класира песента „Майчина сълза“ в изпълнение на Максим, по музика и аранжимент на Иван Йосифов и текст Христина Димова. Наградата на журналистическото жури бе присъдена на песента „Гост в Пирина“ в изпълнение на Василена Стоянова, по текст на Христина Димова, аранжимент на Сашко Митковски и музика Христина Петрова.

Публиката на Летния театър стана на крака, след като на сцената се появиха любимците на македонската песен Гуна Иванова и Райко Кирилов. Двамата изпълниха любимите песни на Пиринския край. Към тях се присъединиха и обичаните млади изпълнителки, сестрите Ива и Владислава Костадинови.

Най-вълнуващите мигове на трите фестивални дни бяха в самото начало, когато прозвуча традиционният химн на „Пирин фолк” -„Добре дошли в Сандански, приятели”, изпълнен в нова версия от женския хор към Ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров” в Сандански с диригент Веселин Катеринкин.

Част от фестивала бяха редовните вече от 27 години почитатели от Враца, които пристигнаха в Сандански в петък. Над 100 самодейци от Сандански се включиха във фестивалните дни. Хореографите отново бяха поверени на местните танцови и самодейни формации: „Празник“ с ръководител Михаил Митрев, Ансамбъл „Македонци” с художествен ръководител Иван Занчев, танцова формация „Хоуп” с ръководител Невена Станкова, Ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров” с ръководител Гергана Костадинова и Танцов състав „Звездица” с ръководител Владислава Захова.

Сред гостите на третата конкурсна вечер бяха Н.В.П. Серафим, кметът на община Струмяни Емил Илиев, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и др.

Ето и всички наградени в 33-ото издание на фестивала „Пирин фолк – Сандански 2025“:

I награда на фестивалното жури: Александрина Макенджиева – „Божи дар”, музика Светослав Лобошки, текст Христина Димова, аранжимент Светослав Лобошки.

II награда на фестивалното жури: Евелина Александрова – „Момина хубост”, музика Никола Ваклинов, текст Никола Ваклинов, аранжимент: Стоян Джамбазов-Джемби.

III награда на фестивалното жури: Максим – „Майчина сълза”, музика Иван Йосифов, текст Христина Димова, аранжимент Иван Йосифов.

Награда на журналистическото жури: Василена Стоянова – „Гост в Пирина”, музика Христина Петрова, текст Христина Димова, аранжимент Сашко Митковски.

Награда на зрителите: Лилия Стоянова – „Жива вода”, музика Светослав Лобошки, текст Дешка Петрова, аранжимент Светослав Лобошки.

Награда „Свети Врач“ на кмета и Община Сандански: Александрина Макенджиева – „Божи дар”, музика Светослав Лобошки, текст Христина Димова, аранжимент Светослав Лобошки.

Награда на Радио Благоевград: Евелина Александрова – „Момина хубост”, музика Никола Ваклинов, текст Никола Ваклинов, аранжимент Стоян Джамбазов-Джемби.

Награда на Фен Фолк тв: Нели Михайлова – „Майчина обич”, музика Димитър Стефанов, текст Миглена Чакърова, аранжимент Димитър Стефанов.

ЛИДИЯ МАНЕВА





