Петголово фиаско на „Беласица“ край морето сложи край на двете сухи мрежи на младия вратар Ал. Карпаров

„Беласица“ инкасира най-тежкото си поражение през сезона с 0:5 от „Фратрия“ на „Коритото“ във Варна. Старшията на петричани Живко Желев започна само с една промяна в сравнение с домакинския мач срещу „Севлиево“, като на върха на атаката застана героят от предишния уикенд Живко Димитров. Именно той опита прехвърлящ удар почти от центъра в 6-та мин., но Игор Мостовей внимаваше. Шут на Румен Руменов отблизо в 9-та мин. също не затрудни Александър Карпаров. В 14-та мин. обаче младият страж на гостите не се намеси добре и позволи на Валентин Йосков отблизо да открие резултата. Иван Брикнер отправи далечен, но опасен изстрел, париран от Карпаров в 28-та мин. В края на първата част гостите получиха фал след игра с ръка на Архан Исуф, ала Димитър Иванов би в стената. На почивката и двамата наставници смениха капитаните си, които бяха получили жълти картони. 2 минути бяха достатъчни на резервата на домакините Мирослав Маринов да се вклини между бранителите в бяло и да удвои аванса на своите. „Бела“ отвърна със слаб удар на Мартин Тодорски в обсега на Мостовей, а в 52-та мин. другата варненска резерва Виктор Митев стреля в левия стълб на петричката рамка. След час игра появилият се на терена Питър Ахису с глава прати топката в ръцете на вратаря. В 64-та мин. Маринов направи разликата класическа с втория си гол в мача. Секунди по-късно Д. Иванов намери домакинската мрежа, но се оказа, че е бил в засада. В 73-та мин. Руменов нахлу отляво и центрира към Александър Цветков, който с премерен удар преодоля Карпаров. Комитите окончателно рухнаха в 73-та мин., когато Митев вкара директно от корнер. До края Мостовей изби удар на Тодорски, секунди по-късно Ахису стреля атрактивно след завъртане на 180 градуса, но молдовецът под рамката предотврати почетното попадение на петричани.

„ФРАТРИЯ“: Мостовей, Ал. Ангелов, Цветков, Садетинов, Исуф, Пергелов /46 – Митев/, Брикнер /59 – М. М. Маринов/, А. Ангелов /70 – Кадир/, Капитанов /46 – М. К. Маринов/, Руменов, Йосков /68 – Дривентак/.

„БЕЛАСИЦА“: Карпаров, Хр. Петров, Яръмов, Гамаков, Ергин /78 – К. Йорданов/, Тодорски, Каракашев /58 – Божинов/, Смилков /46 – Марчев/, Пасос /71 – Филчев/, Д. Иванов, Ж. Димитров /58 – Ахису/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ