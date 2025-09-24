Петголово фиаско на „Спортика“ в „Гнездо на орли“, пиринки стъпиха накриво на село с човек по-малко

Петголово фиаско претърпя „Спортика“ в „Гнездо на орли“ в женското футболно първенство, докато другият благоевградски представител „Пирин“ се препъна два пъти в село Труд с човек по-малко. Сребърните медалистки от предната кампания допуснаха тежка загуба с 0:5 на гости на безпогрешния дотук лидер „Лудогорец“, който в изминалите пет мача вкарва средно почти по шест попадения на среща, като същевременно запазва суха мрежата си, и по-рано този месец изпроводи пиринки с 11:0. С дял за устремното начало на сезона от разградчанки е и кадърът на гостенките Вероника Гоцева, която игра пълни 90 минути и се вложи на макс срещу бившия си отбор. В съдийския протокол на търговишкия рефер Васил Стоянов не беше вписан нито един жълт картон, а с хеттрик във вратата на националката Мария Караколева блесна Мариела Петрова. Играчът на мача осигури комфортен аванс на зелените до почивката в 19-та и 31-та мин., след което вдигна разликата в 66-та мин. Между второто и третото й попадение се вмести с точния си изстрел Полина Демирова скоро след антракта, четвърт час преди края сред голмайсторките се записа и резервата Никол Бояджиян. Домакинската доминация нямаше спирка въпреки прогресивно набъбващия резултат, но дори и след убедителното превъзходство наставничката на победителките Елена Пеева изрази претенции към своите. „Демонстрирахме превъзходство над противничките, но ще работим за подобрение на представянето си в завършващата фаза“, отсече предводителката на лудогорки.

В. Гоцева /вдясно/ беше сред най-добрите на терена, но не успя да се разпише срещу бившите си съотборнички



Орлиците от областния център на Пиринско отстъпиха с 0:2 при визитата си на „Пълдин“ и наредиха три поредни загуби след четирите точки в първите два кръга, едната от тях срещу шампиона НСА. Момичетата на Изабел Баракова устискаха двете нули малко повече от час, когато Мария Стойчева преодоля отбраната в зелено. Разликата удвои в 86-та мин. Теодора Митова, а червеният картон след броени секунди на Румяна Дамбалова изпари и последните надежди за финален щурм.

Националките Г. Халянова /вляво на сн. 2/ и М. Балиова /вдясно на сн. 3/ водиха неравна битка с лидера

Р. Дам­ба­ло­ва бе­ше из­го­не­на в края и ще лип­сва за до­ма­кинс­тво­то на „Етър“ то­зи уи­кенд



„СПОРТИКА“: Милена Караколева, Ана Церовска, Гергана Халянова, Мария Кърцелска /55-Биляна Лиловска/, Радост Митревска, Лилия Бирова, Ивана Тодорова, Петя Манова /29-Вени-Дона Сърбинска/, Моника Балиова, Карина Руменова /60-Елеонора Матова/.

„ПИРИН“: Мария Богданова, Ебру Дормушали /75-Марияна Якимова/, Гергана Петкова, Кристин Качулска, Кръстина Иванова /61-Елена Георгиева/, Мария Аянова, Габриела Янева, Мария Рикева /75-Емили Дамянова/, Цветелина Йорданов, Фатма Крълева /55-Кристин Джасова, Румяна Дамбалова.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





