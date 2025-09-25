НЯМА УЧЕНИЦИ! Петима директори в Дупнишко искат да сформират маломерни паралелки

Пет искания от училищни директори са постъпили в деловодството на община Дупница. Те са свързани със сформирането на паралелки с по-малък от минималния брой ученици.

От ОУ „Христаки Павлович“ в Дупница са поискали да бъдат сформирани паралелки от 3 до 7 клас, където недостигът е между един и пет ученици. От ОУ „Св. Климент Охридски“ пък молят за разрешение, за да направят две паралелки с по 14 и 17 ученици.

ОУ „Св. Климент Охридски“ /сн. 1/ и ОУ „Христаки Павлович“ /сн. 2/ са двете училища в града, при които има недостиг на ученици

В ОУ „Христо Ботев“ в село Самораново недостигът е между 3 и 6 деца при паралелките от 1 до 7 клас. Недостигащите ученици в яхинското ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ са от 1 до 7 в три паралелки. От ОУ „Христо Ботев“ в село Крайници искат да им бъде разрешено да сформират три паралелки, където недостигът е между двама и петима ученици на паралелка.

От Регионалното управление на образованието в Кюстендил вече са дали своето положително становище. Следващата стъпка е Общинският съвет в Дупница да реши и да отпусне допълнителни средства. По този начин ще бъде гарантиран учебният процес през новата учебна година.

В друга докладна записка се посочва, че три училища на територията на община Дупница искат разрешение да сформират паралелки с под 10 ученици през учебната 2025/2026 година. От ОУ „Христо Ботев“ в село Крайници първи и седми клас ще бъдат с по 7 деца, като същият брой ученици ще бъдат във втори клас в ОУ „Христо Ботев“ в село Самораново. В село Яхиново второкласниците са едва петима, а в седми клас – 9. Мотивите, изложени в докладните на училищните ръководства, са, че школата са единствените в населените места. Същевременно те са отдалечени от общинския център, а разполагат и с добра база.

Решението дали да се отпуснат допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес ще бъде взето на днешната сесия на местния парламент в Дупница.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ







