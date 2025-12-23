Петима ранени, жена – в тежко състояние при катастрофа на пътя София – Перник

Тежка катастрофа затвори пътя от София за Перник. Инцидентът е станал в района на Владая, съобщиха очевидци.

„Гледката е потресаваща. Дойде полиция, няколко линейки, пожарна, със сигурност има ранени. Дано няма жертви“, разказаха хора, пътуващи по маршрута.

На завой са се ударили две леки коли. Те са напълно смазани. Все още не е ясно колко са пострадалите и дали има жертви. Твърди се, че поне четирима души е имало в двата автомобила. Заради инцидента е блокирано движението в посока към Перник, и към София. Колите се отбиват по обходни маршрути.

При челния сблъсък между двата автомобила са пострадали петима души. Жена е в тежко състояние и с опасност за живота.



