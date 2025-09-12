Петима с белезници след акция антидрога в Петрич

В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие надържането и разпространението на наркотични вещества, на 11.09.2025 г. в гр. Петрич са задържани петима мъже от града, двама от които на 46 години, а останалите на 33, 43, 44 години.

В района на ул. „Струма“ в гр. Петрич, от криминалисти при ОДМВР-Благоевград и колегите им от РУ-Петрич е извършена проверка на 33-годишния петричанин, у когото е намерено полиетиленово пликче, съдържащо около 0,37 грама хероин. Полиетиленово пликче с около 0,32 грама хероин е открито у 44-годишния, който е проверен на паркинг в района на ул. „Цар Борис III“ в града, а в района на ул. „Христо Чернопеев“, у 43 годишинят е открито полиетиленово пликче, сдържащо около 0,32 грама хероин.

В хода на работата по случая, в жилище в гр. Петрич, обитавано от единия 46-годишен мъж са намерена и иззета опаковка, съдържаща около 0,37 грама канабис.

В района на ул. „Ильо Войвода“ е спрян лек автомобил „Хюндай“, управляван от втория 46-годишен мъж, у когото е установена чанта с голяма парична сума. Проверено е иобитавано от него жилище в града, където са открити около 52 грама хероин и около 37,31 грама амфетамин. От паркирани в близост до адреса товарен автомобил „Мерцедес“ и лек автомобил „Фолксваген Голф“ са иззети съответно около 200 грама сух канабис от товарния автомобил и около 10 грама сух канабис и около 8 грама амфетамин – от лекия автомобил. За случая е уведомена ОП-Благоевград. Работата продължава.





