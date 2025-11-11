Петричанинът Ив. Божинов донесе бронзов медал за родината на световното първенство по тенис на маса в Кайро

Бронзов медал за родината спечели петричанинът Иван Божинов на световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения в Египет. На форума в столицата

Кайро в спор за отличията влязоха 71 участници от Франция, Хонконг, Италия, Макау, Португалия, Китайско Тайпе, Турция, Русия под неутрален флаг, България и домакините. В надпреварата на сингъл Божинов не успя да излезе от групата си и се настани в потока 5-8-мо място. На двойки обаче се качи на почетната стълбичка в тандем с местния любимец Сайед Абдала, с когото на полуфиналите отстъпиха на бъдещите шампиони от Франция Пиер Делом и Тео Кластре. Среброто заслужи също дует от страната на петлите Тома Салие-Енес Бурк, а квартета медалисти оформиха египтяните Мараван Найел и Нур Абделсамад.

Шефът на ФАФА Сл. Петков /вляво/ посрещна бронзовия медалист Ив. Божинов и треньора Ал. Трайков на летището Петричанинът атакува в Кайро

„Доволен съм от представянето на Иван, все пак ние сме дебютанти на състезание от такъв ранг. Добихме опит, завързахме нови приятелства, които биха ни помогнали в следващите стъпки. Традициите при част от останалите държави в нашия спорт са доста сериозни, с играчите им работят психолози, рехабилитатори, екипи от специалисти предвид специфичните им потребности. Организацията беше на добро ниво, към всяка делегация бе аташиран човек, който да оказва помощ във всякакъв аспект. Благодарни сме на федерацията и на община Петрич за възможността да участваме, да си сверим часовниците и да продължим напред“, заяви треньорът на бронзовия медалист Александър Трайков.

„Този резултат е плод на труд, постоянство и професионализъм. Иван Божинов показа, че когато има подкрепа и възможност, българските спортисти могат да се състезават наравно с най-добрите в света“, коментира Слав Петков, председател на Федерация „Адаптирана физическа активност” – България при посрещането на нашенци на летище „Васил Левски“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ