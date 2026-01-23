Петричанин в националния отбор за европейската купа по джудо

Петрич ще има представител на европейската отворена купа за мъже и жени по джудо, позната в годините под името „Освобождение“. Честта на България ще защитава състезателят на СК „Локомотив“ /Сф/ Димитър Малев, който бе повикан в мъжкия национален отбор за откриващата надпревара на международния календар в този спорт. Спортист №1 на южния град за 2023 г. в сегмента юноши и девойки ще се състезава в кат. до 100 кг, а преборванията на здравеняка от квартал „Виздол“ са насрочени за 1 февруари. Домакин на проявата, носеща точки за световната ранглиста, е столичната „Арена 8888“ . „Изключително съм поласкан, че попаднах сред избраниците на националните треньори за един от най-старите и авторитетни еврофоруми. Надявам се на добро представяне пред родна публика“, коментира повиквателната си Малев, който ще може да демонстрира уменията си, акумулирани в хода на обучителния лагер по време на визитата му миналата година в родината на джудото Япония. Първите медалисти и призьори в оупън турнира ще бъдат определени на 31 януари, а останалите на следващия ден. Седмица по-късно е първият Голям шлем за сезона в Париж. Вътрешните първенства стартират на 21 и 22 февруари, когато на татамито в Стара Загора излизат юношите и девойките старша възраст. Шампионатите при мъжете и жените са насрочени съответно за октомври индивидуално и за ноември отборно.

СТАНЧО СТАНЧЕВ