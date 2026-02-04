Петричанин осъден два пъти за годежа на непълнолетните си синове с невръстнибулки

Петричанин бе осъден за годежите на двамата си непълнолетни синове с малолетни булки. Бащата В.Д. е обвинен, че улеснил тийнейджърите да заживеят на съпружески начала без сключен граждански брак с приятелките си, които нямали навършени 14 години.

Първият годеж бил вдигнат през септември 2023 г., а вторият – през август същата година. След тържеството на младоженците са осигурени стаи, за да живеят като семейство, като родителите продължили да ги обгрижват и осигуряват финансова издръжка. Тъй като по българското законодателство това се счита за престъпление по чл. 191, ал. 3 от НК, на родителите са повдигнати обвинения. В хода на разследването те се признали за виновни и сключили споразумения с наблюдаващия прокурор да понесат условни наказания, без да се стига до съдебни дела. Родителите на момчетата се признали два пъти за виновни, тъй като за всеки годеж им е повдигнато отделно обвинение. За първия, през септември, се договорили да бъдат осъдени на 6 месеца условно, а за втория – на 8 месеца. След влизане в сила на споразуменията, които имат силата на присъди, наказанията ще бъдат групирани в едно общо.

Делото за кумулация на бащата вече е разгледано от РС – Петрич и му е наложено по-тежкото измежду двете наказания – 8 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. С условни присъди за незаконното детско съжителство са майката на младежите, както и родителите на булките.

Ранните сватби са традиционни при ромите, като тези стереотипи са трайно установени в техния бит и трудно се променят въпреки предвидените в закона наказания. Това показва съдебната практика, част от която е последният казус в РС – Петрич.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА