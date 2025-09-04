Петричанин прави почивна станция с ресторант в бившите обори на с. Коларово и „битовката” за овчаря, за ток разчита на генератор

Почивна станция в бивш обор насред Стопанския двор на петричкото с. Коларово е атрактивната идея на петричанина Иван Сотиров Димитров. Като собственик на терен от 9896 кв.м в двора, разположен в местността Карачаир, фирмата му „Неемия-2008“ ЕООД планира не само да преобразува старите сгради в овчарника, но и да строи нови. Това означава, че бъдещите почиващи ще се настанят в стаи, обособени в бившия овчарник, битовата сграда към него, „битовката“ за овчаря и доилната зала. След като ги направи на почивна база, до тях Димитров планира да изгради атракционен център, ресторант, изгребна яма, паркинг, генератор и фотоволтаична система.

При предстоящото преотреждане на терена новата зона ще бъде обозначена като зона за обществено обслужване с параметри на застрояване – височина на сградите до 10 метра, 50% плътност на строежите и 30% озеленяване.

Плановете на инвеститора са широкомащабни – капацитетът на почивната станция ще е до 60 легла, толкова ще са и седящите места в ресторанта, а на паркинга ще могат да паркират до 20 автомобила.

Инвеститорът е декларирал, че ток от електропреносната мрежа не му трябва – електричеството ще се осигурява от генератора и фотоволтаиците, а достъпът до комплекса – от минаващия наблизо селскостопански път. Изкопните работи ще са ръчни, без взрив. Водата ще е от селския водопровод, а отпадно-фекалните води – по около 50 кубика месечно, ще се събират в изгребна яма.

Освен бъдещ хотелиер Димитров е и управител на фондация „Българска банка за християнска любов“, регистрирана преди 3 г. с помпозния предмет на дейност „Проучване, ограничаване и предотвратяване на социални, духовни, морални и други проблеми на хората от балканските народи, основан на християнската вяра, като тази цел се осъществява чрез всяка законна услуга и помощ на населението“. Според учредителните документи на фондацията сред целите й е полагане на усилия за възстановяване на международното сътрудничество с организации с идеална цел от развитите страни, намаляване на бедността, благотворителни мероприятия в България и на Балканите и много др.

В Петричко не са чували за дейност на фондацията, а кметът на с. Коларово Евгени Мицков вчера призна, че от нас чува името на бъдещия инвеститор и за плановете му да превърне бившия обор в почивна база.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






