Петричанин свири мач от Шампионска лига, „Марек“, „Бела“ и „Вихрен“ откриват първия пролетен кръг на втория ешелон

Петричанин се сдоби с наряд в Шампионската лига по футзал. Голямото признание на Съдийската комисия към европейската централа УЕФА получи Александър Вангелов, който в тандем с Иван Иванов ще ръководи едно от дербитата в четвъртфиналите на най-престижната клубна надпревара на Стария континент. Двамата ще реферират на 23 февруари сблъсъка на два от водещите отбори в тази разновидност на най-популярната игра – между казахстанския „Кайрат“ /Алмати/ и испанския „Картагена“.

Върху Ал. Вангелов /вдясно/ и Ив. Иванов падна изборът на евроцентралата за един от най-интригуващите четвъртфинални сблъсъци в Шампионската лига



На „Марек“, „Беласица“ и „Вихрен“ се падна честта да сложат начало на пролетния рестарт на първенството във Втора лига според утвърдената вчера програма от Спортно-техническата комисия на БФС. И трите тима са домакини в първите мачове на 15 февруари /неделя/. Дупничани приемат на „Бончук“ новака „Севлиево“, на „Царя” в Петрич гостува горнооряховското „Локо“, докато еделвайсите се стягат за визитата в крайния Югозапад на дублиращия състав на ЦСКА. За орлетата кръгът е нулев след отказа на „Крумовград“ от участие още преди старта на сезона. „Монтана“ срещу ЦСКА 1948 е откриващият двубой в родния елит в ранния петъчен следобед на 6 февруари. Въпреки недоволството на част от отборите четвъртфиналите за купата на България остават в периода 10-12 февруари. В битка за прогрес във файнъл фор влизат двойките ЦСКА-ЦСКА 1948 /10.02./, „Ботев“ Вр-„Арда“ и „Лудогорец“-„Левски“ /11.02./ и „Локомотив“ Пд-„Ботев“ Пд /12.02./. Най-рано започва игровият цикъл за разградчани и сините от „Герена“, които се изправят един срещу друг на 3 февруари в сблъсък за суперкупата на страната на националния стадион „Васил Левски“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ