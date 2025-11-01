Петричанин свири на тигрите срещу „Левски“, куп наказания за съперника на симитличани

С наряди в два мача от предстоящия кръг на ЮЗ Трета лига се сдобиха рефери от Петрич. Благовест Танев свири на сензацията в турнира за купата на България „Витоша“ и младоците от „Левски“. През седмицата тигрите станаха единственият отбор, който изхвърли в 1/16-финалите на втората по сила надпревара елитен опонент в лицето на „Берое“ с дузпи 4:3 след нулеви равенства в редовните 90 и продълженията. Освен това тимът от покрайнините на София се настани трайно в топ 3 на класирането и е сред претендентите за промоция в професионалния футбол. На главния съдия в двубоя на „Летището“ в София ще помагат неговият брат Любослав Танев и Илиян Митов. Зоналната футболна централа в столицата връчи свирката и още един арбитър от южния град – Александър Вангелов, който поема визитата на „Септември“ /Сим/ в Костинброд. Домакините влизат в срещата с куп наказания от предния уикенд. Дисципаджиите наложиха на новаците две глоби по схемата 500+75 лева за взривените бомбички на пистата и задимяването с факли и димки при победното гостуване на „Сливнишки герой“. Срещу симитличани няма да играят Даниел Васев и Божидар Йотов, които си заработиха в Сливница петите жълти картони през кампанията.

Тясно свързаният с Петрич елитен рефер Станимир Тренчев ще прибере двоен хонорар от ангажимента си в групата на майсторите. Синът на легендата на „Беласица“ Лозан Тренчев-Льони сяда в неделя пред мониторите на ВАР на „Арена Арда“, където перничанинът Димитър Димитров извежда отборите на кърджалии и лидера „Левски“. На следващия ден Тренчев-младши влиза в същата роля под Околчица на мача между „Ботев“ /Вр/ и най-близкия преследвач на сините от „Герена“ ЦСКА 1948. В дербито на „Тича“ между „Черно море“ и „Лудогорец“ резерва на триото на терен е благоевградчанинът Геро Писков, докато лайсменът Николай Попниколов е втори асистент в бригадата на международника Волен Чинков за регионалния сблъсък „Добруджа“-“Спартак“ /Вн/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ