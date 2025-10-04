Петричанин се стяга за световно първенство по тенис на маса

Петричанинът Иван Божинов се стяга за участие на световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения, обявиха от родната Федерация по адаптирана физическа активност. „С огромна гордост обявяваме, че нашият състезател Иван Божинов, заедно със своя личен треньор Александър Трайков, ще представят България на 2025 Virtus World Table Tennis Championships, което ще се проведе от 1 до 8 ноември в Кайро, Египет. Иван, който е състезател на клуб „Динамик“ в южния град, успешно покри квотата и заслужено спечели правото да излезе на световната сцена. Това е плод на неговия неуморен труд, силен дух и отдадеността на неговия треньор, който стои зад всяка негова победа. Александър Трайков е пример за професионализъм и вдъхновение – доказателство, че когато спортист и треньор вървят рамо до рамо, резултатите са впечатляващи. Специална благодарност към Община Петрич, която подкрепя Иван в пътя му към върховете на световния спорт. За нас – FAPA Bulgaria, това участие е признание за усилията ни да развиваме високи спортни постижения при хората с интелектуални затруднения и да даваме на българските спортисти възможността да блестят на международната сцена. Ванка, гордеем се с теб! България вярва в твоя успех – напред към Кайро“, пожелаха от централата на младия петричанин и наставника му.

Ив. Божинов в акция /. Родният талант и треньорът Ал. Трайков навлизат в решителната фаза на подготовката за световния форум в Кайро в началото на идния месец

В края на месец август тандемът Божинов-Трайков участва на турнира за купата на Гоце Делчев като част от подготовката за форума в египетската сторица. Тогава състезанието спечели братът на петричката футболна прима Лили Костова – Георги, който носи екипа на столичен клуб.

СТАНЧО СТАНЧЕВ