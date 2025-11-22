Петричката копиехвъргачка Е. Узунова финалистка на летните олимпийски игри „Дефлимпикс“ в Токио

Спортист №1 на Петрич за 2023 г. Елена Узунова премина успешно квалификациите в сектора за хвърляне на копие и влезе във финала на дисциплината на 25-те летни олимпийски игри за атлети с увреден слух „Дефлимпикс“, които се провеждат в японската столица Токио. Участие заявиха 17 състезателки, 12 от които прескочиха пресявката, останалите 5 отпаднаха. Атлетката от село Тополница се класира за финалната битка с 9-и резултат, постигайки 37,98 м. 40-метровата граница преминаха фаворизираната хърватка Лаура Стефанац /44,48 м/, китайките Ли Лей /42,98/ и Ксинксин Гуо /42,38/, японката Хонами Кавагучи /41,97/ и представителката на Тайпе Ан-И Хсу /40,56/.

Петричкият тандем Е. Узунова – А. Янкулова след успешните квалификации в Токио

С дарове и пожелание за късмет кметът Д. Бръчков и шефката на местния парламент инж. Св. Данаилова изпратиха дуото за Япония



„По принцип Елена е подготвена да хвърли 43 м и нагласата ни беше за резултат от подобен калибър, което предвид постиженията на конкурентките предполага попадане в зоната на медалите. В хода на квалификацията сякаш напрежението й дойде в повече и не издържа психически. Несъмнена роля играе и фактът, че на това състезание копията са различни. Да се надяваме, че ще се събере на финала, както го направи на световното първенство миналата година в Тайван и ще ни зарадва отново“, коментира от Страната на изгряващото слънце личната треньорка на нашето момиче Анита Янкулова. Нейната възпитаничка остава сред най-големите надежди на България за медал от форума, тъй като до вчера все още роден лекоатлет не се бе качил на подиума.

В началото на седмицата кметът Димитър Бръчков и служители на общината изпратиха тандема Узунова – Янкулова за далечната дестинация в Азия, като ги дариха с икона на „Св. Георги Победоносец“, знамето на южния град и шалче на ФК „Беласица“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

