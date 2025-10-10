Петричката лекарка д-р Искра Циканделова спечели дело срещу ИА „Медицински надзор“, съдът отмени наказания касаещи смърт на пациентка

Петричката лекарка д-р Искра Циканделова спечели делото, което заведе срещу ИА „Медицински надзор“, след като бе глобена с 2100 лв. заради нарушения при лечението на пациентка, която впоследствие починала. С решение на съдия Мая Банчева наказателното постановление, издадено от изпълнителния директор на ИАМН от 23 декември 2022 г., е изцяло отменено като незаконосъобразно. Трите наложени наказания заради смъртта на пациент са обезсилени, а ИА „Медицински надзор“ е осъдена да плати 500 лв. на д-р Циканделова за направените съдебни разноски, за което има издаден изпълнителен лист, след влизане в сила на решението.

Случаят, който придоби медийна гласност, е от юли 2022 г., когато във вътрешно отделение на Югозападна болница в Петрич е приета по спешност пациентка със сърдечна недостатъчност. На третия ден от лечението си 67- годишната жена получава припадък след ставане от леглото. Направена е консултация с невролог, но на другия ден състоянието се влошава и болната жена изпада в кома и умира. След жалба на нейните близки до ИАМН е разпоредена проверка на случая. Инспекторите установяват пропуски в медицинската документация, в която липсва информация за инцидента с припадъка и не е отразен декурзус за състоянието на пациента, т.е. ходът на болестта при втората визитация за деня. Според проверяващите отговорност за това носи дежурната лекарка, която не е предприела действия за изясняване на причините, довели до коматозното състояние на пациента. Не е извършила консултации с невролог и реаниматор и не е назначила допълнителни диагностични изследвания – образно изследване на глава. След констатираните пропуски е съставен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който изпълнителният директор на ИАМН проф. Росен Коларов налага две глоби по 1000 лв. за нарушение на Закона за лечебните заведения и една от 100 лв. за нарушение на Закона за здравето. Д-р Циканделова оспорва наказателното постановление в Районен съд – Петрич. Първоначално делото е разгледано от съдия Румяна Митева, която на база писмени и гласни доказателства потвърждава наказателното постановление. Решението е обжалвано в Административен съд – Благоевград. Тричленният състав с председател Стоянка Пишиева обаче намира, че съдия Румяна Митева е допуснала съществени нарушения, тъй като не се е произнесла по направените възражения от жалбоподателката, свързани с разминавания в датата и основанието за проверката в заповедта на ИАМН, посочени в акта и наказателното постановление. В заповедта на изпълнителния директор на ИАМН е посочено, че проверката е възложена по повод жалба и постановление за възлагане на проверка от 10.08.2022 г. на Окръжна прокуратура – Благоевград относно хоспитализацията на пациента в лечебното заведение, завършила с летален изход. Тези доказателствени източници не били представени към административната преписка и не са били изискани от Районния съд, в нарушение на служебното начало и принципа за разкриване на обективната истина в процеса.

Делото е върнато за ново разглеждане на друг съдия. След като се пада на съдия Мая Банчева, всичко започва отначало – разпитани са свидетели, обяснение е дала и д-р Циканделова. Тя пояснява, че не е била лекуващ лекар на пациентката, а ординатор, като от първия ден на нейното постъпване в лечебното заведение е работила втора смяна. Когато медицинските сестри я уведомили, че пациентката е получила прилошаване и замайване в тоалетната, и имайки предвид тежките й заболявания, преценила, че е необходимо да се направи скенер, и я изпратила с количка на скенер с необходимата медицинска документация. Историята на заболяването е останала в рентгена до разчитането, което е направено на следващия ден. Т.е. до края на нейното дежурство документация е била в рентгена, а не в отделението, поради което д-р Циканделова не е имала физическата възможност да вписва данни в документите. На другия ден, когато дошла на работа втора смяна, била посрещната с агресия от дъщерята на пациентката, но веднага я прегледала, измерила кръвното й налягане, установила, че е на монитор и жизнените показатели се следят, отразила в реанимационния лист съответните назначения, като лечението продължавало по терапия, назначена от предходната смяна и от невролога. Извикала колегата д-р Георгиев, но тъй като пациентката била в тежко общо състояние, технически било невъзможно да се направи нов скенер, както и било невъзможно да се организира съдействие от реаниматор. Около три часа следобед жизнените показатели на пациентката се влошили и въпреки предприетите реанимационни мероприятия настъпил летален изход. След това се сблъскала с агресията на дъщерята на починалата, с нейните нападки и обиди, като при тази стресова ситуация й било физически и емоционално невъзможно да попълва медицинската документация. Твърди, че на следващия ден отново била втора смяна на работа и също нямала възможност да попълни историята на заболяването, тъй като се намирала в кабинета на старшата сестра, който бил заключен. Това се потвърждава и при разпита на старшата сестра Христина Паскова и медсестрата Гюргя Гогова от вътрешно отделение, които са свидетелствали по делото.

При преценката на събраните доказателства, съдия Мая Банчева счита, че административнонаказателното производство е опорочено още с образуването му. Актът за административно нарушение е съставен в отсъствие на д-р Циканделова, в противоречие с процесуалните правила. Допуснато е съществено процесуално нарушение, което сериозно е засегнало нейното право на защита. Съдийката намира съществени нарушения и при прилагането на материалния закон и оборва констатациите на ИА“Медицински надзор“, а наказателното постановление е напълно отменено. „Решението доказа категорично, че обвиненията срещу мен бяха неоснователни и скалъпени. Аз нямам никаква вина по случая”, коментира развръзката по казуса д-р Искра Циканделова, която е с 40-годишна лекарска практика.

