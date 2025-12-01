Петричката съдийка и поетеса П. Хантова организира за 10-ти път „ПоЕтична вечер” срещу домашното насилие над жени

Творци, общественици и ученици рецитираха стихове в арт галерията на читалището

Петричката съдийка Петя Хантова организира за 10-та поредна година поетична вечер в знак на солидарност с жените и децата, жертви на насилие. В арт галерията в петричкото читалище се състоя четене на стихове, посветени на жената или написани от жени поетеси. В проявата се включиха общественици, творци, представители на младежкия литературен клуб „Евтим Евтимов“ към НЧ “Братя Миладинови-1914“ и ученици от ПГИТ „Асен Златаров“.

Съдия Петя Хантова, която по образование и призвание е юрист, а по душа – поетеса, започна инициативата за „ПоЕтична вечер“ срещу насилието преди 10 г., когато беше адвокат. Тогава Петрич беше първият град в страната, в който съвместно с радио „Загреб“ по едно и също време се проведе поетична вечер в защита правата на жени и деца, жертви на насилие. „Оттогава насам в Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените – 25 ноември, се провежда литературно четене в цяла Европа. През годините такива инициативи имаше и в други градове, а в Петрич това се превърна в традиция. Всеки път има изненади, но тази година за първи път една жена, жертва на домашно насилие, поиска пред всички да разкаже своята история. Майката на 3 деца от Сандански Анастасия Милева събра сили и застана с лицето си, за да опише тежката битка, през която е минала, включително и през съдебни дела, за да се спаси от насилника, и накрая е успяла да започне нов живот. Направи го, за да даде кураж на младите момичета”, сподели за „Струма“ Петя Хантова, която като адвокат и като съдия защитава човешкото достойнство и правото на живот без страх.

Петя Хантова каза „Стоп на насилието“ срещу жените Творци и ученици участваха в поетичната вечер Общинският експерт Станислав Здравков рецитира стихове с бяла лента на ревера

„Сърдечна признателност към Петя Хантова – човекът, който за поредна година създава пространство за смисъл, развитие и обществен диалог и ни показва, че доброто е действие, а не просто намерение. Искам да изразя най-дълбокото си уважение към Анастасия Милева – една смела и силна жена, която избра да сподели своята история, за да бъде опора и пример за много други. Това беше акт на изключителен кураж и достойнство – свидетелство за силата на човешкия дух и за значението на гласа, който достига до всички, нуждаещи се от надежда и подкрепа.

Поздравявам учениците от ПГИТ „Асен Златаров“, които се включиха активно и достойно, със слова, произнесени с трепет и искреност, и със сърца, които носеха истината като огън. Те превърнаха сцената в пространство, където поезията не беше само изкуство, а призив за човечност и съпричастност, докосваща всеки, който я слушаше. Бялата лента, която носех, е символ на позиция и личен избор. Тя напомня, че силата не е в удара, а в протегнатата ръка. И че ако видим човек, който има нужда от помощ – нямаме право да стоим безучастни. Да подминеш болката е съучастие. Наш дълг е да реагираме, да подкрепяме, да защитаваме“, призова мл. експертът в община Петрич Станислав Здравков, който рецитира стихове, посветени на жената с бяла лента на ревера.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА