Петричките звездички завършиха годината със 7 купи и 24 медала в детската лекоатлетическа верига

Богат урожай от купи и медали допълни предпразнично и без това богатата витрина на СК „Звездите“ на последния турнир от лекоатлетическата верига „GO KIDS“, проведен в столичната „Асикс Арена“, където подопечните на треньорката Анита Янкулова се представиха отлично. Петричките звездички завоюваха общо 24 медала и 7 купи. Теа Велкова приключи годината по най-убедителен начин с 2 златни отличия на 40 м спринт и скок от място, а Мадлен Стоянова пребори конкуренцията и триумфира в спринта на 60 м. Два сребърни медала спечели Даниел Златков на 60 м и на 60 м с препятствия, към които добави и бронз в скока на дължина. Елия Цветкова завърши втора на 40 м и скок от място, докато Любов Есатова е сребърна на 40 м и бронзова на скок от място. Най-опитната атлетка от южния град Мария Трайкова е трета на 60 м спринт и 60 м с препятствия, по веднъж в топ 3 влязоха Андреа Опренова на 400 м, Майкъл Войводов на 60 м, Симона Манчева на 800 м, Валерия Авгинова и Сиана Драгнева на скок на дължина.

В черешката на тортата се превърна обявяването на подредбата в генералното класиране по възраст. На база акумулираните резултати от всички състезания от веригата през 2025 г. М. Трайкова /род. 2009 г./, М. Стоянова /род. 2014 г./ и Т. Велкова /род. 2020 г./ станаха абсолютни шампиони в своите възрастови групи и получиха златни купи. Със сребърни си тръгнаха от София финиширалите на второ място в сегментите си А. Опренова /род. 2009 г./, Д. Златков /род. 2013 г./ и Е. Цветкова /род. 2018 г./ , а най-малката призьорка Л. Есатова /род. 2020 г./ зае третата позиция в общото подреждане при 5-годишните.

Солидната петричка група със спечелените трофеи в „Асикс Арена“ Шампионката при 11-годишните М. Стоянова с треньорката А. Янкулова Най-малките призьорки в генералното класиране: Т. Велкова, Ел. Цветкова и Л. Есатова /отляво надясно М. Трайкова /вдясно / и А. Опренова окупираха челото при 16-годишните

„Завършихме годината подобаващо – с много усилия, емоции и най-вече с много медали и купи. Трудните тренировки и постоянството дадоха своя резултат и аз съм изключително горда от вашата борбеност, мили деца. Изказваме и искрена благодарност към организаторите в лицето на Магдалена Христова и нейния „Приорити спорт“ за прекрасните състезания през годината. Благодаря за усилията и професионализма. Благодаря на всички деца за духа и желанието да се развиват. Напред и нагоре – към нови върхове, звездички мои!“, написа в социалните мрежи наставничката А. Янкулова.

СТАНЧО СТАНЧЕВ