Петричките лекоатлети се уредиха с нова тартанова настилка

С нова придобивка се похвали петричкият клуб по лека атлетика, чиито тренировки от няколко години се провеждат на стадиона в с. Пърмомай.

„Голям ден за „Звездите“. Имаме си нов сектор за хвърляне на копие с тартанова настилка – мечта, която стана реалност. Изказваме огромни благодарности на кмета на община Петрич г-н Димитър Бръчков, както и на Комисията за младежта, спорта и неправителствени организации, за съдействието, подкрепата и вярата в младите спортисти. Тази модерна настилка ще помогне на нашите състезатели да тренират при отлични условия и да преследват по-добри резултати. Благодарим за подкрепата и доверието. Заедно правим спорта в Петрич още по-силен“, написа треньорката Анита Янкулова. Секторът ще способства за по-добрата подготовка на примата на „Звездите“ Елена Узунова, която е сред родните надежди за медал на 25-те летни Дефлимпикс, както се наричат Олимпийските игри за атлети с увреден слух в Токио (15-26 ноември). В предишното издание в бразилския град Кашияс до Сул през 2022 г. момичето от петричкото с. Тополница спечели бронз. През юли миналата година Узунова отново завърши трета на световното първенство за глухи в Тайпе. Пикът в изявите на спортист №1 на Петрич за 2023 г. бе световната титла в Стара Загора /2016 г./, а през 2015 г. нашата копиехвъргачка се качи на европейския връх в Бидгошч (Полша), като златото бе гарнирано със световен рекорд.

СТАНЧО СТАНЧЕВ