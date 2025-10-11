Петричкият екснационал Бл. Макенджиев спира атаките на „Вихрен“ в Стралджа

Клубният автобус на „Вихрен“ потегли вчера по обяд за Ямбол, където снощи се базира в едноименния парк-хотел, преди днешния двубой от турнира за купата на България с местния „Ямбол“. Мачът ще се играе в Стралджа заради продължаващата рехабилитация на тревното покритие на стадион „Тунджа“.

„Седмицата след регионалния успех срещу „Марек“ премина под знака на визитата ни на „Ямбол“. Турнирният сблъсък с третодивизонния съперник няма да е лесен. Убедих се, че „Ямбол“ е приличен отбор от това, което успях да прегледам като видеозаписи. Вероятно в Стралджа ще дадем шанс на футболистите, които досега получават по-малко игрови минути в първенството. Надявам се да спечелим, за да може после да доведем на нашия стадион елитния „Спартак“ (Варна). Това, което направихме в Сандански за 3-4 месеца, не е малко, утвърдихме се сред водещите отбора във Втора лига, но моите амбиции се простират по-далеч, имаме още много работа за вършене“, коментира предводителят на еделвайсите Борислав Кьосев-Боце. Пътуването до Югоизтока пропускат контузеният капитан Методи Костов и наказаните Венцислав Бенгюзов и Иван Арсов, със сигурност Боце ще даде почивка и на още някой от асовете. Това открива възможност да се докажат по-младите играчи като Георги Коричков и Адриян Видинов, място в състава ще намерят и местните младоци Даниел Манолев и Алекс Тренков. В седмицата преди мача с бяло-зелените „Ямбол“ изненадващо остана без треньор, след като досегашният наставник Ахмед Хикмет реши да се премести в Своге, за да поеме „Спортист“, който се раздели с бившия старшия на „Вихрен“ отпреди 3 сезона Ивайло Василев. Едноименният тим от Ямбол тръгна добре в първенството, движеше се в челото на Югоизточната Трета лига, но лошите резултати напоследък го сринаха до средата на класирането.

Петричанинът Бл. Макенджиев се чувства добре в „Ямбол“ А. Видинов( сн.3) и Г. Коричков (в средата на сн. 4) очакват да започнат в Стралджа днес сн.4

Най-разпознаваемото име в състава на домакините безусловно е бившият национал под рамката Благой Макенджиев. 37-годишният петричанин, който от доста време живее в Стара Загора, избра „Ямбол“ през лятото, след като се раздели с фалиралия „Крумовград“. „Ние сме по-скромен отбор, но със сигурност искаме да се представим добре срещу моите земляци от „Вихрен“. Градим стратегията си мач за мач, срещу санданчани отборът ни ще бъде воден от помощниците на досегашния треньор“, обясни моментната ситуация в отбора си носителят на купата на България и суперкупата с „Берое“ преди 12 г. Бл. Макенджиев.

СТАНЧО СТАНЧЕВ