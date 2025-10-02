Петричкият кикбоксьор Б. Шумаров се завръща с нова битка в Меката на бойните спортове в Банкок

Кикбоксьорът Богдан Шумаров се завръща във веригата One, стана ясно тези дни. В петък той ще се бие на традиционните галавечери в Меката на бойните спортове – стадион „Лумпини“ в Банкок. Съперник на боеца от Петрич е полякът Мачей Карпински. Шумаров имаше договор с One Championships и изигра три мача за организацията, като спечели два от тях. Последната битка беше срещу тайландеца Рунграуи, а българинът загуби с 1:2 съдийски гласа. През декември Шумаров обяви, че приключва с One. Тогава спортист №1 на Петрич за 2016 г. посочи като причина липсата на достатъчно мачове.

„1-2 мача на година са твърде малко за мен. Трябват поне 3-4, все пак сега съм в най-силните си години, а бойците в нашия спорт израстват именно с натрупване на мачове“, мотивира решението си файтерът от петричкия квартал „Виздол“. Полският съперник определи нашенеца като нокаутьор, способен да отказва съперниците с кикове и юмруци. Боят между двамата ще бъде по правилника на кикбокса в кат. до 77 кг.

„Богдан е много разнообразен боец. Способен е да нокаутира съперниците с ръце и кикове. Има агресивен стил. Трябва да съм фокусиран и да внимавам за неговите комбинации от началото до края. Оставил съм детайлния анализ на моите треньори. Не гледам много мачове на противниците“, похвали нашето момче Карпински, който дотук има 10 победи, 2 загуби и 1 равен в кариерата си и направи дебют за One през юни. Тогава полякът се би по правилника на муай тай с Дони Смит и спечели с нокаут във втория рунд.

Б. Шумаров излиза за 4-ти път на „Лумпини“. М. Карпински дебютира с успех в One

„Около края на август и началото на септември разбрах, че ще се бия с Шумаров. Започнахме подготовка в моя клуб във Вроцлав KO Gym Muay Thai. През последните три седмици отлетяхме до Кох Самуи, за да тренираме в клуба VWin. Там се готвех и за моя дебют. Има много добри кикбоксьори във Вроцлав. Един от тренировъчните ми партньори е Адам Галета, който се би с Богдан на финала от световното първенство през 2017 година /б.а. – завършил с победа за поляка/. Посетих и Каспер Мужински /б. а. – победилият Стоян Копривленски в К-1 през 2024 г./. Наясно съм обаче, че стилът на Богдан не предразполага за тактически битки. Всичко ще бъде решено в първите секунди на мача“, смята Карпински, който има контракт само за петъчните шоута на One. Основната цел на бойците там е да получат договор на стойност 100 000 долара и да се бият на по-големите прояви в организацията. „Шумаров направи няколко мача, включително и двубои с ранкирани бойци. Победа над него ще ме развие и ще ми осигури по-добър съперник за следващия сблъсък. Без съмнение Богдан е най-голямото предизвикателство в моята кариера. Фокусиран съм само върху него. Искам редовно да се бия в One. В кикбокса и муай тай. Вярвам, че с повече победи ще си осигуря договор и бонуси. Това съм обещал на моята съпруга“, завърши полякът.

СТАНЧО СТАНЧЕВ