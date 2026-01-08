Петричкият строителен предприемач Н. Влахов ще рехабилитира 1,15-км път от Рупите до Хераклея Синтика срещу 1 млн. евро без ДДС

Петричката „Никмар Кънстракшън“ ЕООД на Николай Влахов ще рехабилитира и изгради новопроектирана част от общинския път от местността Рупите до Хераклея Синтика. В първата за годината финализирана обществена поръчка фирмата спечели обекта с комплексна оценка от 100 точки с предложена ценова оферта от 1 055 811,26 евро, при прогнозна стойност 1 156 748,29 евро.

От процедурата бе отстранен вторият кандидат за изпълнител на пътя – „ИВТ Дивелъпмънт“ ЕООД на Иван Танкишев от София. Комисията по избор на изпълнител направи реверанс на софиянеца, като след обстойно проучване на получените от дружеството 3 наказателни постановления за допускане на работа на служител, преди да му бъде връчено копие от трудовия договор, прецени, че фирмата все пак е достатъчно надеждна, за да й бъде поверен обектът. Дружеството обаче не издържа проверката на останалата част от офертата, в която беше открита липса на предложение за технологична последователност и продължителност на изпълнението, срокове за отделните дейности, описание на различните видове СМР, както и съобразяване от страна на фирмата на спецификата на обекта, който включва 2 подобекта и се намира в „Натура 2000” и зона КИН, съгласно Закона за културното наследство.

Н. Влахов

Д. Бръчков





В резултат кметът на Петрич Димитър Бръчков подписа на 6 януари договор с Н. Влахов и след изтичане на сроковете за обжалване той може да започне работа.

Заданието включва на първи етап изграждане на зона от паважна настилка с обща дължина 600 м. Новата алея ще започне след отбивката към храм-паметника „Св. Петка”. На втори етап е предвидено изграждането на паваж на още 545.82 м, чийто край е в близост до еднопътната електрифицирана жп линия в участъка Петрич – Генерал Тодоров.

Проектното решение предвижда повърхностните води да се оттичат гравитачно по повърхността на настилката и терена. За организация на движението е предвиден монтаж на пътни знаци и табели, ще бъде изградено парково и алейно осветление, ще се засадят и кипариси за предотвратяване на заслепяването на водачите на автомобили от фаровете на локомотивите.

ВАНЯ СИМЕОНОВА