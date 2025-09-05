Петричкият съдия Ал. Вангелов с успешен дебют в Шампионската лига по футзал в Линц

Обещаващият петрички съдия по футзал Александър Вангелов дебютира успешно в Шампионската лига по тази разновидност на футбола, организирана от УЕФА. В Линц (Ав) се състоя предварителният квалификационен турнир с участието на домакините с претенцизното име Ljuti Krajsnici, северноирландския Sparta Belfast, шотландския PYF Saltiries и азербайджанския Araz Naxcivan. Мачовете се проведоха в местната зала Klelnmunchen по системата „всеки срещу всеки“, а съгласно предварителния регламент само победителят продължава в същинския турнир на ШЛ.

Сашо, който е син на бившия елитен асистент рефер и настоящ делегат на БФС Емил Вангелов, свири 3 от двубоите и бе 3-ти съдия на последния, оказал се решаващ за крайното класиране. Под свирката на Ал. Вангелов Ljuti Krajsnici потегли с 5:1 над шотландските бойци от PYF Saltiries. В следващия кръг българинът въздаваше футболно правосъдие на терена в сблъсъка Ljuti Krajsnici-Sparta Belfast, спечелен трудно от домакините на предварителната квалификация с 3:2. Набрал самочувствие, петричанинът изнесе авторитетно и мача Sparta Belfast-PYF Saltiries, в който северноирландците се наложиха с 5:1. В очертаващата се като най-интересна и решителна за окончателната подредба среща Araz Naxcivan-Ljuti Krajsnici, Сашо бе 3-ти съдия, а въпреки подкрепата от трибуните азерите бяха безапелационни с 12:3 и се класираха напред. Доброто представяне в Линц на дебютанта в ШЛ Ал. Вангелов бе естествено продължение на международната му кариера след световното първенство в азербайджанската столица Баку, проведено в средата на годината, където българинът отново заслужи суперлативи за коректните си отсъждания в хода на целия турнир.

