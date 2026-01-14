Петричкият таран на „Левски“ Б. Рупанов става съотборник на Л. Подолски в Полша

Петричката футболна надежда Борислав Рупанов е на път да стане съотборник на Лукас Подолски. Голяма е вероятността 21-годишният нападател на „Левски“ и екснационалът на Германия да застанат рамо до рамо в атаката на „Гурник“ (Забже), където лявото крило с полски корени рита вече 4 сезона. 15-кратният шампион на Полша е хвърлил око на младия таран от квартал „Дълбошница“ и е влязъл в сериозен контакт с ръководството на сините, след като продаде сенегалския си щурмовак Усман Соу на „Брьондби“ за 3 млн. евро. Буквално преди дни изпълнителният директор на „Левски“ Даниел Боримиров увери, че конкретна оферта за младока няма, но видимо ситуацията е претърпяла динамично развитие в последно време. Тимът от Забже не крие шампионските си амбиции пред настоящия сезон на полската Екстракласа, след чийто първи полусезон отборът на Михал Гашпарик е втори в класирането с 30 точки, колкото има и лидерът „Висла“ (Плоцк).

Б. Рупанов /сн. 1/ и Л. Подолски /сн. 2/ може да са съотборници през пролетта в Полша

Петричанинът бе в първите редици на трениращите сини играчи в Турция, където го застигна вестта за предстоящия трансфер



В тази връзка от „Арена Забже“ са преценили, че Боби притежава подходящия игрови профил да подсили състава в преследване на трудната задача. Евентуалният трансфер на петричанина е сред причините, които задържаха Боримиров в София, докато собственикът на кандидат-шампиона Наско Сираков вчера отлетя за турския курорт Белек, за да наблюдава на живо първата контрола на „Левски“ с унгарския „Ниредхаза“, като се очакваше Рупанов да не играе в нея с оглед предстоящия трансфер. „Левски“ и „Гурник“ са се срещали във вече несъществуващия турнир КНК през далечния сезон 1969/70 г. Тогава сините бият в София с 3:2, но падат с 1:2 в Полша и по силата на току-що въведеното правило за гол на чужд терен, българският тим приключва участие в надпреварата. Преди 3 г. двата тима мерят сили в Белек в контрола, завършила 1:1. През настоящата кампания Рупанов изигра 26 мача, в които вкара 4 гола и направи 3 асистенции, като особено тежи попадението срещу азербайджанския „Сабах“ в последните секунди, с което бе изтръгната победата на стадион „Георги Аспарухов“. Все още не е ясна сумата, която ще влезе в клубната каса на сините, а актуалната цена на състезателя от крайния Югозапад, според специализираните сайтове за трансфери, е 1.2 млн. евро.

СТАНЧО СТАНЧЕВ