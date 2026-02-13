Петрички вратар продължава без загуба в Австралия

Илия Шаламанов-Тренков и неговият „Саут Мелбърн“ продължават без загуба участието си в OFC Pro League, състезанието между подбрани тимове от зона „Океания“. Сините от Мелбърн приключиха футболното си приключение в Папуа и Нова Гвинея с успех 5:2 срещу „Вануату Юнайтед“ от едноименната островна държава и акумулираха 11 точки, което ги затвърди на второто място след водача „Оукланд“ /15 т./. Австралийският тим позволи на съперника да поведе още в 1-та мин. с гол на Алекс Саниел, но после успя да стигне до пълен обрат въпреки горещото време. Джордан Сиубъл се отчете с 2 попадения, Лукас Инглезе добави гол и асистенция, Юки Очида се разписа с глава, преди Саниел да отбележи отново за „Вануату Юнайтед“. Дълбоко в добавеното време Андрю Месуруни оформи крайния резултат след фамозно изпълнение на фал. Преди този мач „Саут Мелбърн“ записа 2 равенства, които му попречиха да доближи по-сериозно лидера от Нова Зеландия.

Ил. Шаламанов-Тренков украси плаката за мача със „Саут Айлънд Юнайтед“

Нашето момче на стадиона в столицата на Папуа и Нова Гвинея „Порт Морсби“ в битката с новозеландците

Българинът /вторият отляво на втория ред/ и съотборниците му засега остават непобедени в OFC Pro League



При зрелищното 3:3 срещу другия новозеландски участник „Саут Айлънд Юнайтед“ Илия започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути. Кивитата поведоха в 9-та мин., когато реферът не свири нарушение срещу нашето момче и пакистанецът Харис Зеб изведе „Саут Айлънд Юнайтед“ напред. До почивката кенгурата стигнаха до първия обрат в мача с голове на японеца Юки Очида и Максимилиан Микола. На свой ред новозеландците се възползваха от лошия синхрон в задните редици на сините и в рамките на 2 минути, между 53-та и 54-та, отново обърнаха в своя полза. Дежурният голаджия на австралийците Джордан Суибъл подели точките в 71-та мин. Другия хикс тимът на петричанина фиксира срещу представителя на островите Фиджи, „Була“. Мачът завърши 1:1, след като Андрю Месуруни откри в 13-та мин., а Кристофър Васасала изравни в 42-та мин. До този момент Илия Шаламанов-Тренков изигра 3 мача под рамката на „Саут Мелбърн“ в рамките на кампанията в OFC Pro League, в които допусна 4 гола и записа 1 суха мрежа. Следващият 3-ти кръг от състезанието ще се проведе в Мелбърн, където за петричанина и колегите му предстоят нови 4 двубоя. Преди това обаче те ще стартират защита на шампионската си титла с участие в новоучредената австралийска Championship, чието първо издание миналата година сините от Южен Мелбърн спечелиха.

СТАНЧО СТАНЧЕВ