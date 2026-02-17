Петрички животновъд вдига обор за отглеждане на крави с роботизиран доилен център в Михнево

Фирмата „Клей Къмпани” ЕООД на петричкия животновъд Чавдар Савов входира в РИОСВ – Благоевград инвестиционно намерение за изграждането на обор за отглеждане на крави с роботизиран доилен център в местността Тополите в петричкото село Михнево.

Проектът предвижда изграждане на обор за отглеждане на до 62 крави, в която са обособени леглова зона с единични боксове, хранителни и торови пътеки, чакалня за крави, доилен център, склад, филтър, млечна стая и битовки за работници, торова лагуна.

Доенето ще се извършва с роботизирана система за доброволно доене с един доилен робот. Роботизираната доилна станция ще работи 24 ч./ден с около 1 час за измиване, поради което ефективното време за доене ще бъде 23 ч. Роботизираната система в комбинация със специализирания софтуер за управление на стадото ще следят, отчитат, събират и анализират всички данни за производителността, здравето и плодовитостта на животните.

Предстои от екоинспекцията в Благоевград да излезе с преценка за необходимостта от оценка за въздействие върху околната среда.

Фирми на Чавдар Савов печелят през годините редица обществени поръчки от община Петрич, а преди 6 г. беше взискател по продажбата от частен съдебен изпълнител на мандра в Кавракирово.

